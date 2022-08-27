تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته حين يواجه مستضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).
وتقام المباراة بين صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من 3 مواجهات، وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: إيريك تين هاغ.
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، تايريل مالاسيا.
خط الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، كريستيان إريكسن.
خط الهجوم: جايدون سانشو، ماركوس راشفورد، أنثوني إيلانغا.
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