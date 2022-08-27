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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

منشور 27 آب / أغسطس 2022 - 06:33
توقعات باستبعاد النجم كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية (المصدر: أ ف ب)
توقعات باستبعاد النجم كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية (المصدر: أ ف ب)

يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته حين يواجه مستضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من 3 مواجهات، وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، تايريل مالاسيا.
خط الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، كريستيان إريكسن.
خط الهجوم: جايدون سانشو، ماركوس راشفورد، أنثوني إيلانغا.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدساوثهامبتونالدوري الإنجليزي

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