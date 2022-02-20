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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليدز اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 08:53
رونالدو يقود مانشستر يونايتد اليوم أمام ليدز
رونالدو يقود مانشستر يونايتد اليوم أمام ليدز

ينتقل مانشستر يونايتد لملاقاة مستضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد على ملعب إيلاند رود ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الخامس العاشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليدز اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، هاري ماغواير، رافاييل فاران، لوك شو.
خط الوسط: برونو فيرنانديش، سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو، جايدون سانشو.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدليدز يونايتدالدوري الإنجليزي

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