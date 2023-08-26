تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي 23-24

يواجه مانشستر يونايتد ضيفه نوتينغهام فورست اليوم السبت على أرضية ملعب أولد ترافورد في مباراة مهمة لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يدخل يونايتد المواجهة مطالبا بتحقيق الفوز بعد انتصار وخسارة من أول جولتين جمع على إثرهما 3 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب العام.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي 23-24

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوغو دالوت، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا

الوسط: كاسيميرو، كريستيان إيريكسن، أنتوني، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو

الهجوم: ماركوس راشفورد