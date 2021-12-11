تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام نوريتش اليوم

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نوريتش سيتي متذيل الترتيب اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وسيخوض الشياطين الحمر اللقاء دون خدمات آرون وان بيساكا ورافاييل فاران وبول بوغبا وإيدينسون كافاني، وأنتوني مارسيال.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.