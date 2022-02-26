تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه واتفورد اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة المهمة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الـ 19 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: فريد، بول بوغبا، أنتوني إيلانغا، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.