تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ولفرهامبتون اليوم الاثنين على ملعب أولد ترافورد ضمن مواجهات المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل فريق الشياطن الحمر المركز السابع برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، فيما يقبع ولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 18 لقاء أيضاً.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: وان آرون بيساكا، هاري ماغواير، رافاييل فاران، لوك شو.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيدينسون كافاني.