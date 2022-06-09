تشكيلة مصر المتوقعة أمام إثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب مصر ضيفاً صعباً على منتخب إثيوبيا اليوم الخميس في لقاء سيجمعهما على ملعب بينغو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام المباراة بين الفراعنة أصحاب المركز الثاني بفارق الأهداف عن المالاويين المتصدرين، والإثيوبيين أصحاب المركز الثالث دون نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام إثيوبيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيهاب جلال.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء، عمر جابر.

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.