تشكيلة مصر المتوقعة أمام السودان اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

يخوض منتخب مصر مباراة مهمة للغاية اليوم الأربعاء أمام خصمه السوداني على ملعب أحمد أهيدجو لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

ويحتل المصريون المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما يأتي السودانيون في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة من مباراتين.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام السودان اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.