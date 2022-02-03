تشكيلة مصر المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

يستعد منتخب مصر لمواجهة غريمه الكاميروني صاحب الضيافة اليوم الخميس على ملعب بول بيا ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتحددت هوية الطرف الأول من المباراة النهائية بعد فوز منتخب السنغال على نظيره منتخب بوركينا فاسو أمس الأربعاء بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.