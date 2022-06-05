يستضيف منتخب مصر خصمه الغيني اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفراعنة وضيوفهم الغينيين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام غينيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيهاب جلال.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: كريم حافظ، ياسر إبراهيم، محمود حمدي الونش، عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.