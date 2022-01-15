تشكيلة مصر المتوقعة أمام غينيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

يسعى منتخب مصر لتعويض سقوطه في المباراة الأولى أمام نظيره النيجيري حين يلتقي اليوم السبت مع منتخب غينيا بيساو لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام غينيا بيساو اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي “الونش”، أيمن أشرف، عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي.

خط الوسط: محمد النني، عبد الله السعيد، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.