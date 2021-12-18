تشكيلة مصر المتوقعة أمام قطر اليوم في مباراة المركز الثالث لكأس العرب

يلتقي منتخب مصر مع مستضيفه القطري اليوم السبت على ملعب 974 في لقاء تحديد المركز الثالث المرتقب في بطولة كأس العرب 2021.
وتقام المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.
تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام منتخب قطر اليوم في لقاء تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021 (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: كارلوس كيروش.
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد الونش، محمد عبد المنعم، عمر كمال.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد رفعت، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد شريف.
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