تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي لمباراتهما الودية اليوم

البوابة - يستضيف منتخب مصر منتخب مالاوي ليلة اليوم الجمعة على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق علي محمد علي.
تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي اليوم
المدرب: روي فيتوريا
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.
خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)