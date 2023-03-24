تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي لمباراتهما الودية اليوم

البوابة - يستضيف منتخب مصر منتخب مالاوي ليلة اليوم الجمعة على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي اليوم

المدرب: روي فيتوريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.