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تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي لمباراتهما الودية اليوم

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 11:13
منتخب مصر (المصدر: أ ف ب)
منتخب مصر (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف منتخب مصر منتخب مالاوي ليلة اليوم الجمعة على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام مالاوي اليوم

المدرب: روي فيتوريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.
خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

كلمات دالة:منتخب مصرمحمد صلاحمنتخب مالاوي

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