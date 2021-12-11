يخوض ميلان مواجهة مهمة اليوم أمام مستضيفه أودينيزي على ملعب داشيا آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من بطولة الدوري الإيطالي.
وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.
وتحوم الشكوك حول عودة دافيدي كالابريا وآنتي ريبيتش وبيترو بيليغري، فيما يستمر ابتعاد سيمون كيير.
تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: ستيفانو بيولي.
حراسة المرمى: مايك ماينيان.
خط الدفاع: بيير كولولو، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رادي كرونيتش.
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.
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