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تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:25
ميلان يتفرغ للدوري الإيطالي بعد مغادرته دوري الأبطال
ميلان يتفرغ للدوري الإيطالي بعد مغادرته دوري الأبطال

يخوض ميلان مواجهة مهمة اليوم أمام مستضيفه أودينيزي على ملعب داشيا آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

وتحوم الشكوك حول عودة دافيدي كالابريا وآنتي ريبيتش وبيترو بيليغري، فيما يستمر ابتعاد سيمون كيير.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.
خط الدفاع: بيير كولولو، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رادي كرونيتش.
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.

كلمات دالة:ميلانأودينيزيالدوري الإيطالي

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