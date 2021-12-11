يخوض ميلان مواجهة مهمة اليوم أمام مستضيفه أودينيزي على ملعب داشيا آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

وتحوم الشكوك حول عودة دافيدي كالابريا وآنتي ريبيتش وبيترو بيليغري، فيما يستمر ابتعاد سيمون كيير.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: بيير كولولو، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رادي كرونيتش.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.