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تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 07:43
ميلان يواجه أودينيزي اليوم وعينه على النصر (المصدر: أ ف ب)
ميلان يواجه أودينيزي اليوم وعينه على النصر (المصدر: أ ف ب)

يفتتح أي سي ميلان مشوار دفاعه عن اللقب حين يواجه ضيفه أودينيزي اليوم السبت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي 2022-2023.

وتقام المباراة بين الروسونيري الذي يغيب عنه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والشاب ساندرو تونالي بداعي الإصابة، وفريق أودينيزي العنيد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، رادي كرونيتش، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.
خط الهجوم: آنتي ريبيتش.

كلمات دالة:ميلانأودينيزيالدوري الإيطالي

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