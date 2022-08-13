تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

يفتتح أي سي ميلان مشوار دفاعه عن اللقب حين يواجه ضيفه أودينيزي اليوم السبت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي 2022-2023.
وتقام المباراة بين الروسونيري الذي يغيب عنه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والشاب ساندرو تونالي بداعي الإصابة، وفريق أودينيزي العنيد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play بتعليق علي سعيد الكعبي.
تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: ستيفانو بيولي.
حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، رادي كرونيتش، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.
خط الهجوم: آنتي ريبيتش.
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