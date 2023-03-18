تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يستعد أي سي ميلان لملاقاة مستضيفه أودينيزي اليوم السبت على أرضية ملعب داشيا آرينا لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

يدخل الروسونيري مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما يأتي أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق محمد الشامسي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماليك تياو، بيير كالولو.

خط الوسط: تيو هيرنانديز، ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: رافاييل لياو، براهيم دياز، آنتي ريبيتش.