تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

يتطلع أي سي ميلان لتحقيق فوز جديد يضمن له البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي حين يلاقي اليوم الجمعة ضيفه أودينيزي على ملعب سان سيرو في افتتاح المرحلة الـ 27 من البطولة.

ويحتل الروسونيري المركز الأول برصيد 56 نقطة، فيما يقبع أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، أليسيو رومانيولي، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.