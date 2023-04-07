البوابة - يتحدى أي سي ميلان حامل اللقب ضيفه إمبولي اليوم في مباراة ستجري في ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة المهمة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، سيمون كيير، دافيدي كالابريا

خط الوسط: رادي كرونيتش، ساندرو تونالي، رافاييل لياو، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.