  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 11:52
المتألق لياو يقود ميلان أمام إمبولي اليوم (المصدر: أ ف ب)
المتألق لياو يقود ميلان أمام إمبولي اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يتحدى أي سي ميلان حامل اللقب ضيفه إمبولي اليوم في مباراة ستجري في ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة المهمة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: مايك مانيان
خط الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، سيمون كيير، دافيدي كالابريا
خط الوسط: رادي كرونيتش، ساندرو تونالي، رافاييل لياو، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:ميلانإيمبوليالدوري الإيطالي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...