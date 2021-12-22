يواجه أي سي ميلان مستضيفه إيمبولي اليوم الأربعاء على ملعب كارلو كاستيلاني لحساب منافسات المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

ويحتل الروسونيري المركز الثالث على سلم ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة، فيما يقبع إيمبولي في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إيمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيف ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، جونيور ميسياس.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.