يلتقي أي سي ميلان مع ضيفه إيمبولي اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الثالث عشر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إيمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، بيير كولولو، أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.