يواجه حامل اللقب أي سي ميلان مستضيفه إيمبولي اليوم السبت على أرضية ملعب كارلو كاستيلاني ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق أحمد الحامد.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إيمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبيريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، فودي بالو توري.

خط الوسط: توماسو بوبيغا، ساندرو تونالي، أليكسيس ساليميكرز، شارل دي كايتلار، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.