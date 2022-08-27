يلتقي أي سي ميلان حامل اللقب مع ضيفه بولونيا اليوم السبت على ملعب سان سيرو ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق أحمد الحامد.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: جونيور ميسياس، شارل دي كايتلار، رافاييل لياو، آنتي ريبيتش.