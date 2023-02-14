تعود بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء بعد توقف طويل مع انطلاق منافسات دور الـ 16 التي يبرز فيها مواجهة أي سي ميلان الإيطالي وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ملعب سان سيرو.

ويعاني الفريقان من فترة مضطربة شهدت تراجعاً واضحاً في الأداء والنتائج على الصعيد المحلي لكلٍ منهما.

تقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام توتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سبيريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: فيكايو توموري، سيمون كيير، بيير كالولو.

خط الوسط: تيو هيرنانديز، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، دافيدي كالابريا.

خط الهجوم: رافاييل لياو، براهيم دياز، أوليفييه جيرو.