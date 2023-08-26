تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تورينو في الدوري الإيطالي 23-24

تنتظر أي سي ميلان مواجهة صعبة اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو سيلاقي فيها ضيفه تورينو العنيد لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App.

حقق الروسونيري الانتصار في مباراته الافتتاحية أمام بولونيا بهدفين دون رد، فيما تعادل تورينو مع كالياري دون أهداف.

تشكيلة أي سي ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي 23-24

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: تيو هيرنانديز، ماليك تياو، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا

الوسط: تيجاني رايندرز، رادي كرونيتش، روبن لوفتوس تشيك

الهجوم: رافاييل لياو، أوليفييه جيرو، كريستيان بوليسيتش