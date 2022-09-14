بات أي سي ميلان الإيطالي مطالباً بتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة حين يواجه ضيفه دينامو زغرب الكرواتي اليوم الأربعاء في لقاء يشهده ملعب سان سيرو لحساب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الروسونيري بنتيجة 1-1 مع مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، فيما تغلب زغرب على ضيفه تشيلسي بهدفٍ نظيف في أبرز مفاجآت الجولة الأولى من البطولة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام دينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.