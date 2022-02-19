يحل أي سي ميلان المتصدر ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب اليوم السبت على ملعب أرضية ملعب آريكي ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، ساندرو تونالي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.