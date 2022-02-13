يتطلع ميلان لاستغلال تعادل إنتر ونابولي 1-1 أمس بتحقيق انتصار مهم على ضيفه سامبدوريا اليوم الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 25 لينتزع صدارة الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 52 نقطة وسيقفز للمركز الأول إن حقق الانتصار اليوم على سامبدوريا صاحب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، أليسيو رومانيولي، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.