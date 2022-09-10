يحل أي سي ميلان ضيفاً ثقيلاً على سامبدوريا بملعب لويجي فيراريس اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 11 نقطة، وصاحب المركز الثامن عشر برصيد نقطتين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، سيمون كيير، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، توماسو بوبيغا، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: ديفوك أوريغي.