يستضيف أي سي ميلان حامل اللقب خصمه سبيتزيا اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سبيتزيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: بيير كالولو، ماتيو غابيا، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، رادي كرونيتش، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: ديفوك أوريغي.