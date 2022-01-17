يستضيف أي سي ميلان غريمه سبيزيا اليوم الاثنين على ملعب سان سيرو في مواجهة مهمة لحساب المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن خصمه إنتر المتصدر.

فيما يقبع سبيزيا في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، بيير كالولو، ماتيو غابيا، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: رادي كرونيتش، تيموي باكايوكو، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.