يحل أي سي ميلان ضيفاً على فينيسيتا اليوم الأحد لحساب المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب بيير لويجي بينزو.

وتقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل الروسونيري المركز الثاني برصيد 45 نقطة، فيما يقبع فينيتسيا في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فينيتسيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، بيير كولولو، ماتيو غابيا، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيموي باكايوكو، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو، زلاتان إبراهيموفيتش.