يلتقي أي سي ميلان مع مستضيفه كالياري اليوم السبت على أرضية ملعب سردينيا آرينا ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السابع عشر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق غازي العمري.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، بيير كالولو، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: جونيور ميسياس، فرانك كيسي، رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.