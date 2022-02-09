تشكيلة ميلان المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في كأس إيطاليا

يستضيف أي سي ميلان غريمه لاتسيو ليلة اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة القوية والمرتقبة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كولولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر، براهيم دياز.

خط الهجوم: جونيور ميسياس، رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.