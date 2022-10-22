يلتقي أي سي ميلان مع ضيفه مونزا اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو ضمن مواجهات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين الروسونيري صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، سيمون كيير، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، توماسو بوبيغا، جونيور ميسياس، براهيم دياز، آنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ديفوك أوريغي.