يواجه أي سي ميلان اليوم الأحد ضيفه نابولي على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل الروسونيري المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يأتي نابولي رابعاً برصيد 36 نقطة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيف ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، أليسيو رومانيولي، فيكايو توموري، فودي بالو توري.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، أليكسيس سايلميكرز، براهيم دياز، رادي كرونيتش.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.