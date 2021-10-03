يواجه ميلان تحدياً صعباً للغاية حين يحل ضيفاً اليوم الأحد على مستضيفه أتالانتا في لقاء سيجري على ملعب جيويس ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب بتعليق فهد العتيبي.

ويخوض الروسونيري المواجهة دون خدمات هدافه زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعبي خط الوسط رادي كرونيتش وتيموي باكايوكو والظهير أليساندرو فلورينزي.

ومن المتوقع أن يبقي المدرب ستيفانو بيولي لاعب الوسط الآخر فرانك كيسي على دكة البدلاء.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة أتالانتا اليوم:

الحارس: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، سيمون كيير، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: أليكسيس سايلمايكرز، براهيم دياز، رافاييل لياو، آنتي ريبيتش.