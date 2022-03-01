يلتقي أي سي ميلان مع غريمه إنتر مرة أخرى هذا الموسم في مواجهة صعبة تقام اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في لقاء نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة النارية والمرتقبة بين الغريمين الأزليين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، أليسيو رومانيولي، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز، رادي كرونيتش، رافاييل لياو.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.