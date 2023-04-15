تشكيلة ميلان لمواجهة بولونيا تشهد العديد من التغييرات

البوابة - من المتوقع أن يزج ستيفانو بيولي مدرب أي سي ميلان بتشكيلة مغايرة أمام بولونيا يوم السبت في الدوري الإيطالي مقارنة بتلك التي واجهت نابولي الأسبوع الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يلتقي الروسونيري بعد ظهر يوم السبت مع مستضيفه بولونيا على أرضية ملعب ريناتو دالارا لحساب الجولة الثلاثين من السيري آ.

تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

لحراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: فودي بالو توري، ماليك تياو، فيكايو توموري، بيير كالولو.

خط الوسط: توماسو بوبيغا، رادي كرونيتش، آنتي ريبيتش، شارل دي كايتلار، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: ديفوك أوريغي.