يلاقي نابولي مستضيفه أتالانتا اليوم السبت على أرضية ملعب جيويس في قمة الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 32 نقطة، وصاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، جوان جيزوس، ماريو روي.

خط الوسط: أندريه فرانك آنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: هيرفينغ لوزانو، فيكتور أوسيمين، جياكومو راسبادوري.