يسافر نابولي الإيطالي لملاقاة رينجرز الاسكتلندي اليوم الأربعاء في مباراة صعبة ستجري على ملعب آيبروكس لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق البارتينوبي فوزاً كبيراً في المباراة السابقة على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة 4-1، فيما تعرض الاسكتلنديون لخسارة مدوية أمام أياكس برباعيةٍ نظيفة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة بعدما تم تغيير موعدها لعدم توفر القوى الأمنية الكافية بسبب مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق محمد بركات.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، أمير رحماني، ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: أندريه فرانك زامبو آنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، بيوتر جيلينسكي، كفيتخا كفاراتسخيليا.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري.