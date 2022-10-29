يستضيف نابولي خصمه ساسولو اليوم السبت على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مواجهة مهمة من الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين البارتينوبي متصدر الترتيب العام برصيد 29 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، جوان جيزوس، ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: تانغاي ندومبيلي، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا.