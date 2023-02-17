يخوض نابولي مواجهة جديدة اليوم الجمعة ستجمعه بمستضيفه ساسولو على أرضية ملعب مابي ضمن الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

يتربع البارتينوبي على صدارة الترتيب العام برصيد 59 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل ساسوولو المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من نفس عدد اللقاءات.

تقام مواجهة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: تانغاي ندومبيلي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو.