يلتقي نابولي اليوم الأحد مع مستضيفه فيورنتينا في لقاء يشهده ملعب آرتيميو فرانكي لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين، وصاحب المركز التاسع بفارق نقطتين من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.
تشكيلة نابولي المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: لوتشيانو سباليتي.
حراسة المرمى: أليكس ميريت.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، أمير رحماني، ماريو روي.
خط الوسط: آنغويسا، ستانسيلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.
خط الهجوم: هيرفينغ لوزانو، فيكتور أوسيمين، كفيتشا كفاراتشخيليا.
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