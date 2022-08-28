يلتقي نابولي اليوم الأحد مع مستضيفه فيورنتينا في لقاء يشهده ملعب آرتيميو فرانكي لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين، وصاحب المركز التاسع بفارق نقطتين من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، أمير رحماني، ماريو روي.

خط الوسط: آنغويسا، ستانسيلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: هيرفينغ لوزانو، فيكتور أوسيمين، كفيتشا كفاراتشخيليا.