يتحدى نابولي ضيفه ليتشي اليوم الأربعاء في مواجهة مهمة تقام على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن مواجهات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتنطلق المباراة بين رابع الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وصاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، مين جاي كيم، أمير رحماني، ماريو روي.

خط الوسط: أندريه فرانك أنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.