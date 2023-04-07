تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يسافر نابولي لملاقاة ليتشي اليوم الجمعة في مباراة سيحتضنها ملعب فيا ديل ماري لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المواجهة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: ماريو روي، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: بيوتر جيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني، هيرفينغ لوزانو