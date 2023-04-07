تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يسافر نابولي لملاقاة ليتشي اليوم الجمعة في مباراة سيحتضنها ملعب فيا ديل ماري لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
تقام المواجهة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.
تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي
المدرب: لوتشيانو سباليتي
حراسة المرمى: أليكس ميريت
خط الدفاع: ماريو روي، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو
خط الوسط: بيوتر جيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا
خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني، هيرفينغ لوزانو
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