تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل يونايتد غريمه مانشستر يونايتد ليلة اليوم الاثنين على أرضية ملعب ساينت جيمس بارك ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويقبع صاحب الضيافة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، فيما يحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 27 نقطة.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-5-1):

المدرب: إيدي هاو.

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: خافي مانكويو، فابيان شار، جمال لاسلز، مات ريتشي.

خط الوسط: ميغيل آلميرون، جونجو شيلفي، شون لونغستاف، جولينتون، آلان ساينت ماكسيمان.

خط الهجوم: كالوم ويلسون.