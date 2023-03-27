البوابة - يلتقي منتخب هولندا مع ضيفه منتخب جبل طارق اليوم الاثنين على أرضية ملعب فينورد لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يحتل الهولنديون المركز الأخير في المجموعة الثانية بعد سقوطهم المدوي في الجولة الأولى أمام منتخب فرنسا بنتيجة 0-4.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: نايثان آكي، فيرجيل فان دايك، ماتيس دي ليخت، يورين تيمبر.

خط الوسط: كينيث تايلور، مارتن دي رون، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: كودي غاكبو، ممفيس ديباي، ستيفن بيرغوايس.