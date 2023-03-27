  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة هولندا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 09:39
منتخب هولندا (المصدر: أ ف ب)
منتخب هولندا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلتقي منتخب هولندا مع ضيفه منتخب جبل طارق اليوم الاثنين على أرضية ملعب فينورد لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يحتل الهولنديون المركز الأخير في المجموعة الثانية بعد سقوطهم المدوي في الجولة الأولى أمام منتخب فرنسا بنتيجة 0-4.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.
خط الدفاع: نايثان آكي، فيرجيل فان دايك، ماتيس دي ليخت، يورين تيمبر.
خط الوسط: كينيث تايلور، مارتن دي رون، جورجينيو فاينالدوم.
خط الهجوم: كودي غاكبو، ممفيس ديباي، ستيفن بيرغوايس.

كلمات دالة:منتخب هولندامنتخب جبل طارقتصفيات يورو 2024يورو 2024

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...