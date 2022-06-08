يخوض منتخب هولندا مواجهة صعبة اليوم الأربعاء حين يحل ضيفاً على منتخب ويلز في لقاء قوي يشهده ملعب كارديف سيتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A4 في دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة وصاحب المركز الرابع الذي لم يخض بعد أي مواجهة في البطولة لانشغاله في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 في تمام الساعة 21:45.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: جوراين تيمبر، ستيفان دي فراي، ماتيس دي ليخت.

خط الوسط: دينزل دومفريز، فرينكي دي يونغ، دافي كلاسين، تايريل مالاسيا.

خط الهجوم: ستيفين بيرغفايس، ممفيس ديباي، كودي غاكبو.