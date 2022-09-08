تشكيلة ويست هام المتوقعة أمام ستيوا بوخارست اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض ويست هام يونايتد الإنجليزي خصمه ستيوا بوخارست الروماني اليوم الخميس في مواجهة قوية ستجري على أرضية ملعب لندن الأولمبي لحساب المجموعة الثانية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 English بتعليق حسام الدمسيسي.

تشكيلة ويست هام يونايتد المتوقعة أمام ستيوا بوخارست اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ديفيد مويس.

حراسة المرمى: ألفونسو آريولا.

خط الدفاع: هاريسون آشبي، تيلو كيهرر، أنجيلو أوغبونا، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: كونور كوفنتري، فلين داونز، ماكسويل كورنيه، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.