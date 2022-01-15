  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:23
يوفنتوس يواجه أودينيزي على أرضه
يوفنتوس يواجه أودينيزي على أرضه

يستضيف يوفنتوس اليوم السبت غريمه أودينيزي على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 38 نقطة، فيما يقبع أودينيزي في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.
خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، رودريغو بينتانكور، فيديريكو بيرنارديسكي، باولو ديبالا، ديان كولوسيفسكي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.

كلمات دالة:يوفنتوسأودينيزيالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...