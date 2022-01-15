يستضيف يوفنتوس اليوم السبت غريمه أودينيزي على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 38 نقطة، فيما يقبع أودينيزي في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، رودريغو بينتانكور، فيديريكو بيرنارديسكي، باولو ديبالا، ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.